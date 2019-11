Vergewaltigung in Mülheim: Familie reist nicht aus

Die Familie des 14-jährigen bulgarischen Jungen, der im Sommer 2019 eine Frau vergewaltigt haben soll, hatte bis Montag (04.11.2019) Zeit nachzuweisen, ob sie in Deutschland einen Job ausübt. Ansonsten wäre die Familie abgeschoben worden. Die Mutter hat nun angegeben, dass sie in einer Gebäudereinigungsfirma in Essen arbeiten wird.

Vater hat ebenfalls Stelle gefunden

Auch der Vater des Tatverdächtigen Jungen will in den kommenden Tagen eine Stelle antreten. Die Stadt Mülheim wird aber überprüfen, ob die Eltern tatsächlich arbeiten. Sie hatte der bulgarischen Familie nahegelegt, freiwillig in ihr Heimatland zurückzukehren.

Einkommen wurde überprüft