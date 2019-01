Die nächsten Fußballspiele in der MSV-Arena können voraussichtlich stattfinden. Der Stadionbetreiber und das Duisburger Bauamt haben sich Dienstagabend (22.01.2019) auf verschiedene Sofortmaßnahmen geeinigt, damit die Arena genutzt werden kann. Genauere Informationen soll es im Laufe des Mittwochs geben.

Einige Deckenplatten des Stadions kaputt

Streitpunkt sind Dellen in mehreren Kunststoff-Platten und was diese für die Haltbarkeit des Daches auch bei schlechtem Wetter wie Sturm oder Hagel bedeuten. Bis zu einer grundlegenden Dachsanierung im Sommer will der Betreiber die Platten deshalb ausbauen lassen.

Da Informationen über deren Anzahl und genauen Ort bislang fehlen, ist aber fraglich, ob das bis zum KFC-Uerdingen-Spiel am kommenden Sonntag (27.01.2019) klappt. Im Zweifel wird ein Gutachter entscheiden müssen, ob die Wetterlage für die Dachkonstruktion unproblematisch ist oder ob das Spiel doch noch abgesagt werden muss.

Mängel am Dach bei Routinekontrolle entdeckt

Das Stadion des MSV Duisburg ist am Freitag (18.01.2019) wegen eines Schadens am Dach von der Stadt gesperrt worden. Bei einer Routinekontrolle durch das Duisburger Bauamt wurden bauliche Mängel festgestellt.