Drohanruf beim Movie Park Bottrop: Tatverdächtiger ermittelt

Die Polizei hat offenbar den Mann ermittelt, der Ende Oktober mit einem Drohanruf für die Evakuierung des Movie Parks in Bottrop verursacht hat. Der Tatverdächtige ist ein 19-Jähriger aus Essen, der offenbar eine ihm nahestehende Person treffen wollte.

Ermittlungserfolg nach Wohnungsdurchsuchung

Nach Angaben der Polizei ergaben sich im Zuge ihrer Ermittlungen konkrete Hinweise auf den jungen Mann aus Essen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Donnerstag (08.11.2018) stellten die Ermittler ein Smartphone und eine SIM-Karte sicher. In der Vernehmung gab der 19-Jährige zu, im Movie Park angerufen zu haben. Mit dem Anruf habe er eine ihm nahestehende Person treffen wollen, die er im Movie Park vermutete, so die Polizei.