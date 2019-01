Im Jahr 1993 wurde die damals 16-jährige Dortmunderin Nicole-Denise Schalla getötet. Eine einzelne Hautschuppe hatte die Ermittler im Sommer 2018 auf die Spur des Angeklagten Ralf H. geführt – 25 Jahre nach der Tat.

Eine DNA -Expertin hat jetzt ein Gutachten erstellt. Es geht am Montag (07.01.2019) um die Frage, ob eine einzelne Hautschuppe genug Beweiskraft hat, um Ralf H. des Mordes an Nicole-Denise Schalla zu überführen.

Hautschuppe 2018 entdeckt

Personalausweis: Nicole-Denise Schalla

Die Hautschuppe des Angeklagten Ralf H. war im vergangenen Jahr gefunden worden: Auf einer 25 Jahre alten Folie, mit der damals Spuren an dem getöteten Mädchen gesichert wurden. Diese Folie wurde in Teilen in der Asservatenkammer gelagert, um sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal analysieren zu können, wenn die Untersuchungsmethoden besser geworden sind.

2018 war es soweit: Einen Teil der Folie gaben die Ermittler an ein forensisches Labor. Die Mitarbeiter dort entdeckten die Hautschuppe auf der Folie.

Wie aussagekräftig ist die Hautschuppe?

Die alles entscheidende Frage, ob die Hautschuppe beweise, dass der Angeklagte Ralf H. damals vor Ort gewesen sein muss, konnte die DNA -Expertin nicht eindeutig beantworten. Es sei allerdings die wahrscheinlichste Erklärung, so die Biologin der Rechtsmedizin München. Laut Verteidigung könnte die Hautschuppe auf unterschiedlichste Arten auf die Folie gelangt sein. Sie beweise daher nicht, dass Ralf H. am 14. Oktober 1993 Nicole-Denise Schalla ermordet habe. Sie beweise noch nicht einmal, dass er an dem Tag vor Ort war, so Verteidiger Ralf Giebeler. Die Verteidigung will daher den Freispruch des Angeklagten fordern.

Der Staatsanwalt hält den Fundort der Hautschuppe für auffällig: Sie soll im Leistenbereich des Mädchens sichergestellt worden sein.

Am Montagnachmittag (07.01.2019) werden noch Zeugen befragt. In der nächsten Woche wird dann mit den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung gerechnet.