Im Prozess um den Mord an Nicole-Denise Schalla hat das Gericht am Montag (04.02.2019) ein zusätzliches DNA-Gutachten angefordert. Es soll klären, ob es noch weitere DNA-Spuren gibt. Eine Hautschuppe vom Tatort ist bisher die einzige DNA-Spur. Dadurch waren Ermittler im Sommer 2018 auf die Spur des Angeklagten Ralf H. gekommen – 25 Jahre nach der Tat.

Damals wurden DNA-Spuren mit Hilfe einer Folie an dem erwürgten Mädchen gesichert. Jetzt soll ein Gutachter die restlichen Folien aus der Asservatenkammer auf DNA untersuchen. Denn noch immer ist unklar, wie die Hautschuppe des Angeklagten auf den Körper des Mädchens kam. Erste Gutachter hatten keine eindeutige Aussage treffen können, ob der Angeklagte am Tatort war.

Gericht bestätigt Untersuchungshaft

Der Angeklagte Ralf H. bleibt weiter in Untersuchungshaft. Er war deshalb am Montag (14.01.2019) vor Gericht so aufgebracht, dass er dem vorsitzenden Richter vorwarf, ihn vorzuverurteilen und das Verfahren in die Länge zu ziehen. Der Richter entzog Ralf H. nach mehrfacher Ermahnung das Wort.