Ihm wird Totschlag durch Unterlassen in 63 Fällen vorgeworfen. Das Dortmunder Klinikum hat sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Mintrop war Vorgesetzter Högels

Mintrop war langjähriger Geschäftsführer der Krankenhäuser Oldenburg und Delmenhorst und damit Vorgesetzter des ehemaligen Krankenpflegers und Serienmörders Niels Högel. Dieser war im Juni 2019 wegen Mordes in 85 Fällen zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Fünf ehemalige Vorgesetzte angeklagt

Zusammen mit Mintrop sind vier weitere ehemalige Vorgesetzte von Högel angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, trotz deutlicher Hinweise den Krankenpfleger nicht gestoppt zu haben.

Krankenpfleger hatte Patienten ermordet

Niels Högel hatte zwischen 2000 und 2005 in Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst 85 Patienten ermordet. Zunächst hatte er seinen Patienten Medikamente gegeben, die zum Herzstillstand führten, um sie anschließend reanimieren zu können. So wollte er vor Kollegen als Retter glänzen. Anfang Juni war Högel zu lebenslanger Haft verurteilt worden.