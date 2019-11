Festnahmen nach tödlicher Messerattacke in Moers

Nach einer tödlichen Messerattacke in Moers sind vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei Duisburg am Sonntagabend (10.11.2019) mit. Es handele sich um Männer aus Duisburg und Moers.

Mehrere Verletzte

Die Ermittlungen dauern an, wie es weiter hieß. Ein Streit zwischen zwei Personengruppen am Samstagabend war auf offener Straße eskaliert. Es gab mindestens zwei Verletzte, die aber nicht in Lebensgefahr schwebten.

Zu den Hintergründen des Streits, der schließlich zum Tod eines Menschen führte, gab es seitens der Polizei am Sonntag noch keine Informationen.

Stand: 10.11.2019, 20:10