Mörder von Nicole-Denise Schalla nach Flucht gefasst

Zu lebenslanger Haft verurteilt

Der Mann war im Januar in Dortmund für den Mord an der damals 16-jährigen Schülerin Nicole-Denise Schalla zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Rund 27 Jahre nach der Tat. Nach dem Urteil hatte sein Anwalt Revision eingelegt.

Bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs blieb Ralf Hörstemeier frei, da er vorher schon zwei Jahre in Untersuchungshaft gesessen hatte. Weil die Justiz keine Fluchtgefahr sah und das Urteil noch nicht rechtskräftig war, bekam Hörstemeier lediglich eine Fußfessel. Die hatte er am Dienstagabend in Münster abgelegt. Seitdem wurde europaweit nach ihm gefahndet.

Das Urteil gegen Schallas Mörder war nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshof vor wenigen Tagen rechtskräftig geworden. Am Dienstag wollte die Staatsanwaltschaft die Haft vollstrecken lassen.

Daten-Spur führte nach Enschede

Im Zuge der Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise darauf, dass sich der Gesuchte in einer Wohnung in Enschede aufhalten könnte. Dieser Verdacht erhärtete sich durch die Auswertung der Standortdaten, die durch die "elektronische Fußfessel" erlangt werden konnten. Er war also in der Vergangenheit schon mal in dieser Wohnung gewesen. Zudem fanden die Ermittler einige hundert Meter entfernt von der ermittelten Anschrift eines der beiden Fahrzeuge, welches auf die Verlobte des 56-Jährigen zugelassen ist.

Unterstützung durch niederländische Polizei

Kurz nach Mitternacht griffen Spezialkräfte der niederländischen Polizei zu. Auch die 54-jährige Lebensgefährtin des zu lebenslanger Haft verurteilten Mörders befand sich in der Wohnung. Gegen sie wird weiter ermittelt.

2018 durch DNA-Spuren festgenommen

Personalausweis: Nicole-Denise Schalla

Ralf Hörstemeier war 2018 nach einer Neuauswertung von DNA-Spuren festgenommen worden. Dabei ging es um eine Hautschuppe, die auf der Leiche von Nicole Schalla gefunden worden war. Das 16-jährige Opfer war 1993 in einem Dortmunder Vorort überfallen und erwürgt worden - aus sexuellen Motiven. Ein erster Prozess war wegen einer kranken Richterin geplatzt.