Zu viel Chaos - Mögliches Ende der kostenlosen Sperrmüll-Abfuhr in Dortmund

Die Sperrmüll-Sammlungen waren von Anfang an ein großes Durcheinander. An einigen Sammeltagen stand so viel Müll draußen, dass sich an den Straßenrändern große Berge auftürmten. Die Entsorgung Dortmund ( EDG ) schaffte es am eigentlichen Aktionstag, dem Samstag, gar nicht, allen Müll einzusammeln und musste montags und dienstags weitermachen.

Zudem stellten viele Dortmunder einfach alles raus, was sie nicht mehr brauchten. Auch Reifen, Elektrogeräte oder gefährliche Chemikalien, die gar nicht bei der Sperrgut-Sammlung mitgenommen werden. Trotz einer Liste, was abgestellt werden darf, hielten sich viele Bürger nicht daran.

Händler auf der Jagd nach Ware

Ärger bereiteten auch professionelle Händler. Die fielen massenweise schon am Freitagabend in den Stadtteilen, in den gesammelt wird, mit Kleintransportern ein. Sie durchwühlten mit Handylampen den Müll am Straßenrand, um nach Dingen zu suchen, die sie weiterverkaufen können. Das ist zwar nicht legal, aber bei der Masse der Händler gar nicht mehr von Ordnungsamt und Polizei zu kontrollieren.

Aktion sollte illegale Entsorgung vermindern

Dabei hatten es Grüne und CDU so gut gemacht als sie die kostenlose Sperrmüll-Sammlung im März 2022 im Rat politisch durchsetzten. Die Stadtverwaltung war von Anfang an alles andere als begeistert von der Idee.

Grüne und CDU hatten die Hoffnung, mit den kostenlosen Sammlungen den illegal an Straßenrändern oder auf Waldwegen abgelegten Müll zu reduzieren. Deshalb sollte das Sperrgut einmal pro Jahr in jedem Stadtteil kostenlos eingesammelt werden.