Aufatmen bei den 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hagener Modekette Sinn. Die bisherige Inhaberin Isabella Goebel bleibt Inhaberin des Handelsunternehmens. Das hat die Gläubigerversammlung am Montag in Hagen entschieden. Die Mitarbeiter hatten sich in einer Unterschriftensammlung für Goebel ausgesprochen. Auch weil sie sicher waren, dass Goebel die Zentrale in Hagen erhalten wird.

Peek & Cloppenburg wollte Hagener Modekette übernehmen

Während der Insolvenz kam es zu einem spannenden Bietergefecht. Auch die JC Switzerland Holding hatte Interesse angemeldet. Dahinter steckt der Düsseldorfer Konzern Peek und Cloppenburg, der selbst im Oktober 2023 Insolvenz angemeldet hatte. Goebel und Peek hatten sehr ähnliche Angebote abgegeben. Beide wollten die 34 Filialen mit insgesamt 1.500 Mitarbeitenden erhalten.

Die Pleite war bereits die vierte Insolvenz von Sinn innerhalb weniger Jahre. Branchenbeobachter haben Zweifel, ob der bisherigen Eigentümerin ohne frisches Kapital die Wende gelingen kann. Die Gläubiger sahen das am Montag offenbar anders und gaben Goebel den Zuschlag. Dabei soll auch eine Rolle gespielt haben, dass Goebel die Markenrechte an "Sinn" halten soll.

Sinn 1850 in Köln gegründet