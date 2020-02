Mobile Retter für Mülheim ausgebildet

Mülheim sucht Lebensretter: Am Samstagvormittag (29.02.2020) wurden deswegen Menschen geschult, die bei einem Herzinfarkt schnell einspringen können. Mit der mobilen Retterapp.

Einsatzstelle informiert Helfer

Die App können beispielsweise Ärzte, Pflegekräfte, Feuerwehrleute oder Polizisten nutzen – alle die rettungstechnisch, aber auch im Umgang mit Stresssituationen geschult sind. Sie werden von der Einsatzleitstelle immer dann informiert, wenn es in ihrer Umgebung einen Herzstillstand gab oder jemand ohnmächtig wurde.

Schneller als der Rettungswagen

Die Idee dahinter: Rettungswagen brauchen rund acht Minuten, bis sie am Patienten eintreffen. Ein mobiler Retter könnte es schon in zwei Minuten schaffen. Beim Herzstillstand zählt jede Sekunde, damit das Gehirn schnellstmöglich mit Blut und Sauerstoff versorgt wird und es keine bleibenden Schäden gibt.

Schulung im Umgang mit der App

Bei der Schulung lernen die mobilen Retter, wie sie mit der App umgehen oder wie sie sich beispielsweise ausweisen können. Die acht Freiwilligen haben auch noch mal die Reanimation geprobt. Sie haben alle die gleiche Motivation: Helfen!

" Ich bin sowieso im 24 Stunden Dienst bei der Feuerwehr tätig. Das ist nichts Neues für mich und wenn ich helfen kann tu' ich das gerne und ich mache es mit dem Herzen ", sagt Jost Ramisch aus Mülheim.

130 Retter registriert

Momentan sind in Mülheim über 130 Retter registriert. In Essen sind es 300. Dort läuft das Projekt schon länger. Die Retter waren dort in drei Monaten 14 Mal im Einsatz. Insgesamt gibt es die mobilen Retter in über 20 Städten. Deutschlandweit erleiden jährlich über 50.000 Menschen einen Herzinfarkt.

Stand: 29.02.2020, 18:08