Gegen einen Priester sei Strafanzeige erstattet und ein kirchliches Verfahren eingeleitet worden. Alle anderen beschuldigten Personen seien bereits verstorben, so die Missbrauchsbeauftragte Angelika von Schenk-Wilms. Auch aus anderen Bistümern oder Einrichtungen habe sie Hinweise bekommen.

Insgesamt 29 Missbrauchs-Meldungen

Insgesamt hat Schenk-Wilms im vergangenen Jahr 29 Meldungen erhalten. An die Betroffenen wurden in Anerkennung des Leids bislang 21.000 Euro gezahlt. Geld spiele aber für die Betroffenen eine untergeordnete Rolle. Viele wollen von der Kirche ernst genommen werden und über ihr Leid sprechenn, so Schenk-Wilms.

Die Debatte über das Thema Missbrauch in der Kirche habe Betroffene motiviert sich zu melden. Die Missbrauchsbeauftragte rechnet in den kommenden Jahren mit weiteren Fällen. Allerdings sei die Zahl der Fälle 2018 auch nicht spürbar höher gewesen als in den Vorjahren.