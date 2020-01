Mini-Mobile für Essener Obdachlose

Ist dies die zukunftsweisende Idee, um Obdachlosen zu helfen? Als erste Stadt in NRW bietet Essen bald ein Mini-Mobil an, in dem ein Obdachloser wohnen kann. Das Gefährt wurde von einem Mann aus Berlin entwickelt, wo das Mobil ebenfalls angeboten werden soll.

Ausgestattet wie eine kleine Wohnung

Das Mini-Mobil hat nur zwei Quadratmeter Fläche und man kann kaum darin aufrecht stehen. Es ist aber mit allem ausgestattet, was ein Mensch zum Leben braucht: Toilette, Duschgelegenheit, Heizung, Kocher, Kühlbox, Fernseher und Telefon. Sogar ein Briefkasten ist außen angebracht. Für die Nacht kann am Boden eine Matratze ausgerollt werden.

Lesshome heißt das Projekt, das Wolfgang Goergens aus Berlin ins Leben gerufen hat: "Mein Ansatz ist, möglichst vielen Betroffenen eine eigene Infrastruktur zu schenken, in der sie sich erst mal wieder einrichten und aufrichten können - mit all dem was für ein normales Leben eigentlich selbstverständlich ist."