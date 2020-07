Miethühner machen Bochumer Senioren glücklich

" So, guten Appetit!" Seniorin Christa Schäfers hält eine mit Reis gefüllte Plastikschale an den Zaun des Hühnerauslaufs. Sie sitzt in ihrem Rollstuhl im Garten des Bochumer Altenheims "Katharina-von-Bora-Haus“. Anfang Juni sind dort vier Hühner samt Stall und Auslauf eingezogen. Gemietet bei einem Essener Landwirt.

Hühner wecken Erinnerungen

" Wahnsinn, hätt ich nicht gedacht. Das kenn ich von Zuhause nicht, dat die Hühner Reis kriegen“ , sagt Christa Schäfers erstaunt. Die Altenheimbewohnerin ist auf einem Bauernhof groß geworden, die Miethühner rufen daher Erinnerungen wach. 30 Hühner haben sie früher gehabt, erzählt sie.