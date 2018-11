Jugendlicher in Hagen erleidet schwere Stichverletzungen

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen ist am Freitagabend ein 16-Jähriger in Hagen schwer verletzt worden. Der Junge erlitt Stichverletzungen im Hals- und Rückenbereich, wie die Polizei am Sonntag (25.11.2018) mitteilte. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Drei Festnahmen

Zwischen zwei Jugendgruppen war es, den Ermittlungen zufolge, aus noch ungeklärter Ursache zu einem Streit gekommen. Nach einer Fahndung konnte die Polizei noch am gleichen Abend drei Personen festnehmen.

Unter den Festgenommenen ist auch ein 18-Jähriger, der die Stichverletzungen mit einem Messer verursacht haben soll. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.