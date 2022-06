Nach Vorfällen: Sicherheitspersonal verstärkt Freibäder in Bochum

Es ist ein ruhiger Dienstagnachmittag im Bochumer Hallenfreibad Hofstede. Ein paar wenige Badegäste sind im Wasser. Zwei Schwimmmeister, die gerade Aufsicht haben, sitzen entspannt auf Plastikstühle und wachen über den Betrieb. Badleiter Michael Rump dreht seine Runde durch die Anlage, die mitten in einem Wohngebiet liegt. Von der Aufregung am Wochenende ist nichts mehr zu merken.

Jugendliche gingen auf Badegäste und Personal los

Der Bochumer Badleiter Michael Rump

"Da waren fünfzehn bis zwanzig Jugendliche, die hier einfach ins Wasser reingesprungen sind. Da wo Bahnen abgeteilt waren, wo Leute ihre Bahnen geschwommen sind" , berichtet Michael Rump. Absperrhütchen am Rand hätten die Jugendlichen einfach ins Wasser geschmissen und seien den Leuten im Becken fast auf den Kopf gesprungen. Im Wasser hätten sie einigen Badegästen noch die Schwimmnudeln weggenommen und damit geschlagen. "Gefährlich und unmöglich" , so der Bad-Chef.

Ein Schwimmeister habe einschreiten wollen, sei dann aber von den aggressiven Jugendlichen so bedrängt worden, dass sie ihn fast ins Wasser gestoßen hätten. Eine Kollegin hätte schließlich die Polizei gerufen. Kurz darauf seien sechs Streifenbeamte ins Freibad gekommen. "Aber da hatten sich die Jugendlichen schon verflüchtigt in der Menge" , so Rump. Am heißen Samstag seien über 1.500 Besucher dagewesen.

Prügelei auf Sprungturm, Massenschlägerei im Freibad

Am Wochenende war es in vielen NRW-Freibädern voll.

Kein Einzelfall am Wochenende: In einem Gelsenkirchener Freibad wurde am selben Tag ein Mann auf einem Sprungturm von Unbekannten geschlagen und verletzt. Dieser hatte die Gruppe zur Rede stellen wollen, nachdem sie sich vorgedrängelt hatten. Völlig eskaliert war die Situation am Wochenende in Berlin, als mehr als hundert Personen nach einem Streit eine Massenschlägerei anfingen.