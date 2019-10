Um Apotheken und freiverkäufliche Arzneimittel nach den gesetzlichen Vorschriften kontrollieren zu können, wollen die Städte Bochum und Herne mehr Personal einstellen. Ein Amtsapotheker und ein pharmazeutisch technischer Assistent sollen zusätzlich für beide Städte gemeinsam eingesetzt werden. "Die Anforderugen an die Apotheken- und Arzneimittelüberwachung sind in den letzten Jahren gestiegen ", so der Bochumer Stadtsprecher Thomas Sprenger.