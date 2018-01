Bald mehr Hausärzte im Ruhrgebiet?

Seit diesem Jahr können sich hier mehr Hausärzte niederlassen. Bisher war das wegen einer Sonderregelung nicht erlaubt. Wegen der hohen Dichte an Krankenhäusern und der Nähe der Städte durften hier weniger Hausärzte praktizieren als im bundesweiten Durchschnitt. Jetzt sollen die Menschen besser versorgt werden und die Ärzte mehr Zeit für die Behandlung bekommen. Geplant sind in den kommenden zehn Jahren 570 neue Praxen.

Andrang hält sich in Grenzen

Ob die neue Regelung tatsächlich mehr Hausärzte bringt, ist jedoch fraglich. Denn das Ruhrgebiet ist bei jungen Ärzten nicht besonders begehrt. Bis zum Jahresende hätten sich noch mehr als ein Dutzend Mediziner als Hausärzte niederlassen können. Eigentlich müsse es zunächst darum gehen die Ärzte, die in den Ruhestand gehen, zu ersetzen, so ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Jetzt fällt auch noch der Sonderstatus für das Ruhrgebiet, aber es sei erkennbar, dass sich der Andrang in Grenzen hält.

Chronisch Kranke machen Arbeit, bringen wenig Geld

Das liegt daran, dass Hausärzte im Ruhrgebiet sehr viele Patienten versorgen, darunter oft chronisch Kranke. So ein Ergebnis einer Studie. Und das heiße für die Ärzte: viel Arbeit, die sich vergleichsweise finanziell kaum auszahlt. Ein wichtiger Grund, warum das Ruhrgebiet für Hausärzte ähnlich unbeliebt ist, wie ländliche Gegenden. Zudem könnten Ärzte in anderen Bundesländern per sè mehr Geld verdienen, so die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe.

Wenn sich aber doch mehr Hausärzte für die Ruhrgebietsstädte finden, kann das den Mangel an Medizinern auf dem Land verschärfen, befürchten die Kassenärztlichen Vereinigungen. Außerdem gebe es besonders bei Hausärzten zu wenig Nachwuchs. Hier sei vor allem die Politik gefordert die Attraktivität des Berufes zu steigern.

Stand: 03.01.2018, 16:00