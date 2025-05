Fast eine Million abgerechnete Coronatests, die es nicht gab. Höhere Abrechnungen für Ärzte, die nicht da waren. Der Schaden für die Kassenärztliche Vereinigung: mehr als 24 Millionen Euro. Seit Jahren wird über den großen Coronatest-Betrug der Firma Medican aus Bochum vor Gericht gestritten.

Am Dienstag ist im zweiten Prozess das Urteil gefallen. Der Medican-Geschäftsführer Oguzhan C. muss fünf Jahre und drei Monate in Haft.

Prozesse um Medican laufen seit Jahren

Es ist das vorläufige Ende eines Verhandlungs-Marathons. Ende 2021 war der erste Medican-Prozess vor dem Bochumer Landgericht gestartet. Im Zuge dieses Prozesses hatte der heute 51-Jährige den Betrug gestanden. Er wurde nach einem monatelangen Prozess zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Ohne das Geständnis wäre die Strafe wohl höher ausgefallen.

Mit mehr als 50 Corona-Teststellen machte Medican Umsatz

Trotz der Absprache mit dem Gericht haben der Angeklagte und seine Verteidiger Revision gegen das Urteil eingelegt. Mit Erfolg: Tatsächlich hat der Bundesgerichtshof das erste Urteil aufgehoben. Wegen eines Formfehlers. Der Richter hatte in einer Sitzungspause ein wichtiges Gespräch mit den Verteidigern geführt. Das hätte er in der öffentlichen Verhandlung sagen müssen, hatte er aber nicht.

Zweiter Medican-Prozess in Bochum

Deshalb wurde seit Februar 2024 erneut verhandelt. Wieder vor dem Bochumer Landgericht. Diesmal aber vor einer anderen Strafkammer. Und wieder wurde es ein langer Prozess mit fast 50 Verhandlungstagen. In diesem Prozess hat der Angeklagte geschwiegen. Sein Geständnis aus dem ersten Prozess war nicht verwertbar.