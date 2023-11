Reichspogromnacht: Duisburger Schüler bauen Mauer gegen Hass

Asya feilt noch an ihrer Botschaft. Sie sitzt in ihrer Klasse vor einem Bananenkarton beklebt mit Papier. Darauf malt sie eine Friedenstaube. Daneben lässt eine Hand ein rotes Herz in eine andere Hand fallen. "Love" steht dick darunter.

"Ich finde es sehr wichtig, dass wir hier in der Schule einen gewissen Frieden erzeugen auch mit kleinen Sachen. Und man könnte auch in einer kleinen Freundschaft schon mal damit anfangen" , sagt die 12-jährige Muslima.

Arbeiten am Hass in der Welt

Schülerinnen und Schüler stapeln 120 Kartons zu einer Mauer

Am Nebentisch arbeiten Tobias und Alexander am Thema Hass. Es gibt auf jedem Karton zwei Seiten: die helle mit den Liebes- und Friedensbotschaften und die andere, die verstörend ist und traurig macht. Die beiden haben eine dunkle Gestalt gemalt und Hände, die den Menschen angreifen. "Wir wollen sagen, dass es viel Hass gibt, aber dass man trotzdem dran arbeiten kann" , beschreibt Alexander.

Jeder ist anders, aber jeder ist ein Mensch

Der 12-jährigen Shakira ist es wichtig, gerade an diesem Tag der Erinnerung an die Reichspogromnacht auch ihre Botschaft rüberzubringen. "Das sollte sich nicht mehr wiederholen für alle Religionen - für die Juden, für die Christen, für die Muslime. Man sollte sich einfach akzeptieren, jeder hat einen anderen Glauben, aber jeder ist ein Mensch."

Auch israelkritische Stimmen finden Gehör

Seit der Krieg in Nahost ausgebrochen ist, beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler aller Klassen mit dem Thema. Lehrerin Christine van Laak koordiniert an der Schule die Erinnerungs- und Geschichtskultur. Der 9. November ist traditionell auch an der Schule der Tag, um an die Verfolgung und Ermordung von Juden durch die Nazis zu erinnern.

Die Duisburger Schülerinnen und Schüler haben mit viel Kreativität und Herz gearbeitet

Durch den Krieg in Nahost mischen sich diesmal aber auch israelkritische Stimmen ins Gedenken. Umso wichtiger findet die Lehrerin, "dass die hier auch einen Raum haben, in dem sie das äußern können. Auch wenn kritische Stimmen kommen, ist das für mich ein gutes Zeichen."

120 Kartons für den Frieden

Jede Klasse am Abteigymnasium hat eigene Kartons gestaltet, die siebte Klasse baut sie für alle gut sichtbar in der Pausenhalle auf. 120 sind es geworden ganz unterschiedlich mit Texten und Bildern bemalt. Die Friedensbotschaften zeigen nach innen in die Schule. "Der Hass soll ja weggehen nach draußen, deswegen zeigt er zum Fenster" , erklärt Alexander.

Ein Ausschnitt der "Wall of Hate" in Duisburg

Er ist wie die anderen aus seiner siebten Klasse stolz auf die Mauer gegen Hass. Inzwischen bleiben auch andere Schüler stehen und schauen sich das Mahnmal für den Frieden an. Ein wichtiges Ziel ist erreicht: miteinander reden, auch über schwierige Themen wie Antisemitismus und den Krieg in Nahost.

Über dieses Thema haben wir am 09.11.2023 im WDR Fernsehen berichtet: Lokalzeit aus Duisburg, 19:30 Uhr.