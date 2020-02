Mathe-Nachwuchs rechnet in Hamm um die Wette

„Ist hier heute eine Sportveranstaltung?“ , fragt ein verwunderter Nachbar des Märkischen Gymnasiums Hamm. „Nee“ , lächelt ein Parkplatzwächter, der die vielen auswärtigen Autos einweist, „hier findet heute die Mathe-Olympiade statt.“

Viele Schüler kennen sich bereits. „Ach, bist du auch wieder dabei?“ , empfängt ein 13-Jähriger einen anderen Teilnehmer in der Eingangshalle. Während Eltern ihren Kindern vor Beginn der mehrstündigen Klausuren noch Mut zusprechen, steht Schulleiter und Mitorganisator Florian Rösner am Eingang und freut sich: „Es ist uns eine besondere Ehre, dass wir hier in Hamm die Endrunde ausrichten dürfen.“

„Wer hier dabei ist, der hat schon ordentlich was drauf“

Zum 54. Mal findet die Mathematik-Olympiade statt, in Hamm ist es bereits die dritte Runde des diesjährigen Wettbewerbs. Die rund 350 Qualifizierten hatten sich bereits in den Vorrunden an ihren Schulen und danach in ihren jeweiligen Schulbezirken durchgesetzt.

Bashar aus Münster freut sich, dass er dabei sein darf. „Mathe macht mir einfach Spaß. Man muss nur die logischen Zusammenhänge erkennen“ , erzählt er. Dass der 20-Jährige eine besondere Begabung hat, finden seine Freunde gut. „Die unterstützen das und freuen sich für mich.“

Mathe-Cracks sind ganz normale Schüler

Dass die Liebe zur Mathematik nichts mit Außenseitertum zu tun hat, ist Patrick Bauermann besonders wichtig. Der studierte Mathematiker, der selbst als Schüler mehrfach an der Olympiade teilnahm, mag es nicht, wenn Stereotypen bedient werden. „Das sind hier alles normale Schüler. Die stehen morgens auch nicht immer gerne früh auf und schlagen auch nicht sofort das Mathebuch auf, wenn sie wach sind.“ Bauermann organisiert von Bonn aus die Wettbewerbe bundesweit.

„Für viele ist es eine Chance, sich hier mit anderen zu messen und vielleicht zu sehen, dass es auch andere Schüler gibt, die vielleicht gleich gut oder sogar besser sind als sie selbst.“ Die Qualifikation für die Endrunde auf NRW-Ebene sei schon ein Ausrufezeichen. „Wer hier dabei ist, der hat schon ordentlich was drauf ."

Gemeinsames Tüfteln stärkt soziale Kompetenzen