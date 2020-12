Maskenkontrollen in Nah- und Fernzügen in NRW

Die Bundespolizei wird ab dem Vormittag ganz genau hinschauen. Sie ist von 11 bis 18 Uhr auf der Suche nach Maskenmuffeln. Dabei arbeiten die Beamten mit der Deutschen Bahn und den örtlichen Ordnungsbehörden zusammen.

Kontrollen auch in den Zügen

In Nordrhein-Westfalen sind vor allem sechs Bahnhöfe im Visier der Polizei. Dort sollen die Pendler in den Gebäuden und an den Gleisen überprüft werden. Betroffen sind die Hauptbahnhöfe in Köln, Siegburg, Dortmund, Hamm, Bielefeld und Münster, wie der WDR vorab von Bahnunternehmen erfuhr.

Doch auch unterwegs ist mit Kontrollen zu rechnen. Die Bundespolizei wird in ausgewählte Züge zusteigen. In Nordrhein-Westfalen droht Maskenverweigerern in Bus und Bahn ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro.

Ende November wurden über 800 Verstöße geahndet

Der heutige Montag ist Teil der ersten bundesweiten Schwerpunktkontrollen. In Nordrhein-Westfalen wird er vom Landesverkehrsministerium koordiniert. " Das Tragen der Maske ist ein Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme, auf das wir auch weiterhin mit Kontrollen aufmerksam machen" , sagte Verkehrsminister Hendrik Wüst vorab.

Der Mund-Nasen-Schutz wird seit Wochen regelmäßig in Bussen, U-Bahnen und Zügen kontrolliert. Bei der landesweit-koordinierten Aktion am 24. November stellten die Kontrolleure über 800 Verstöße fest.