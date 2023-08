Vergewaltigung in Marl: Fahndung im Fernsehen

Der 2. Juli 2022 in Marl, ein Samstagabend: Eine 35-Jährige lernt einen Mann kennen. Er stellt sich als "Ahmet" vor, hat dunkle, kurze Haare, soll um die 30 Jahre alt sein. Sie sitzen laut Polizei zunächst mit zwei weiteren Personen auf einer Treppe in einem Wäldchen an der Bergstraße. Schließlich gehen die beiden zusammen in Richtung Rappaportstraße.

Frau mit Messer bedroht

Auf einem Garagenhof in der Nähe bedroht der Mann die 35-Jährige plötzlich mit einem Messer und vergewaltigt sie. Er reißt ihr einen Rucksack aus der Hand und flüchtet in Richtung Bergstraße. Die Frau rennt den beiden anderen Personen vom Treffen auf der Treppe schreiend entgegen. Dann rufen sie die Polizei.

Polizei setzt auf "Aktenzeichen XY"

Die Frau wird mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Ein Unbeteiligter findet rund zwei Stunden nach der Tat den Rucksack. Er liegt auf dem Gehweg an der Polizeiwache an der Hagenstraße. Die Suche nach dem unbekannten Mann im Umfeld bleibt aber erfolglos. Auch eine Fahndung per Phantombild hat bisher keine entscheidenden Erkenntnisse gebracht.

Am Mittwochabend wird der Fall aus Marl deshalb bei "Aktenzeichen XY" im ZDF vorgestellt. Die Polizei Recklinghausen hofft, dass durch die Ausstrahlung entscheidende Hinweise eingehen. Sie hat dafür extra eine Hotline eingerichtet.