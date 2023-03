Essener will brennende Wohnung nicht verlassen

"Das war kein alltäglicher Einsatz" , erzählt Christoph Riße von der Essener Feuerwehr. Der Mann hatte die Rettung aus seiner brennenden Wohnung völlig verweigert. Er war vor den Flammen auf seinen Balkon geflüchtet - weiter wollte er aber nicht. Warum ist immer noch unklar.

"Man weiß nicht warum, aber manche Menschen reagieren in solchen Situationen irrational" , so Riße weiter. Manche Menschen rennen zurück in die Wohnung, um selbst gegen die Flammen zu kämpfen, andere springen aus dem Fenster, obwohl die Drehleiter direkt davor steht - da ist entschlossenes Handeln gefragt. Die Feuerwehr bereitet sich auch auf solche Situationen deshalb mit Planspielen vor.

Feuerwehr probt den Ernstfall bei einem Planspiel

Mann verschwindet im Rauch

Aber eine Situation wie am Wochenende in Essen-Altenessen kannten sie so noch nicht: Ein Mensch in Lebensgefahr, der keine Hilfe will. Zuerst versuchen die Einsatzkräfte sie den Mann mit einer Drehleiter von seinem Balkon im zweiten Obergeschoss zu retten.

Doch obwohl auf dem Balkon schon viel Brandrauch ist, will der Mieter nicht auf die Leiter steigen. "Nein, nein, nein ich will nicht. Ich bleib hier oben," ruft er laut Feuerwehr. Dann verschwindet er wieder im Rauch.

Angst vor Sprung in die Tiefe

Um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen, lassen die Einsatzkräfte den Mann erstmal auf seinem Balkon und versuchen den Rauch mit einem Sprühstrahl von ihm fernzuhalten. Zusätzlich bereiten die Einsatzkräfte ein Sprungpolster aus. Sie befürchten, dass der Essener vom Balkon springen könnte.

Nachbarn beobachten Rettungsversuche

"Das hat eine halbe Stunde gedauert, bis der unten war" , berichtet eine Frau aus dem Nachbarhaus. "Die Rauchentwicklung war ja enorm, vor allen Dingen da, wo der Brandherd war. Also ohne Atemschutz hätte die Feuerwehr nichts machen können ", hat ein anderer Nachbar beobachtet.

Polizei bringt Mann raus

Erst nach Abschluss der Löscharbeiten wird der Mann durch seine Wohnung von der Polizei ins Freie begleitet. Er kommt mit Verdachte auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Alle anderen Bewohner hätten das Gebäude vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.