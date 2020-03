Mann stirbt nach Unfall an Haltestelle in Essen

Ein 66-jähriger Essener ist am Freitag (20.03.2020) an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Er wurde von einer Seniorin Ende Februar angefahren, als diese mit ihrem SUV in eine Menschenmenge gerast war. Dabei fuhr sie in eine Gruppe von ein- und aussteigenden Fahrgästen an einer Straßenbahnhaltestelle.