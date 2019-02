Knapp eine Woche nach einem Badeunfall in einem Schwimmbad in Mülheim ist ein junger Mann am Montagabend (25.02.2019) gestorben. Badegäste und Badpersonal hatten ihn leblos aus dem Becken gezogen und wiederbelebt.

Mann soll Taucher gewesen sein

Die Familie des Toten hat ausgesagt, dass der Mann Apnoe-Taucher gewesen sei, so die Polizei am Mittwoch (27.02.2019). Bei dieser Sportart bleiben Taucher mehrere Minuten ohne Sauerstoffgerät unter Wasser. Der 27-Jährige sei dabei gerne an seine Grenzen gegangen.

Die Polizei hatte zunächst geprüft, ob die Badeaufsicht eine Mitschuld an dem Vorfall trägt. Der Verstorbene hat nach Angaben des Badbetreibers aber niemanden über seine Trainingsabsichten informiert. Unklar ist noch, warum er sechs Tage nach dem Vorfall gestorben ist.

Video starten, abbrechen mit Escape Gefahren im Schwimmbad | Lokalzeit Ruhr | 16.01.2019 | 05:36 Min. | Verfügbar bis 16.01.2020 | WDR | Von Solveig Bader

Stand: 27.02.2019, 14:23