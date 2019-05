Der 59-jährige Mann führte am Mittwochabend (08.05.2019) Reinigungsarbeiten auf einem Gebäudedach der Kokerei Hüttenwerke Krupp-Mannesmann in Duisburg-Huckingen durch. Aus bisher ungeklärten Gründen sei er durch ein Oberlicht in eine Halle gestürzt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen (09.05.2019) mitteilte.



Mann stürzte drei Meter tief in Halle

Der Mann einer Fremdfirma stürzte rund drei Meter tief auf mehrere Förderbänder und geriet so in einen Waggon mit heißem Koks. Ob der Essener durch den Sturz oder im Waggon starb, ist noch nicht geklärt.

Zweiter tödlicher Unfall in kurzer Zeit

Es ist bereits der zweite Unfall in dem Duisburger Hüttenwerk innerhalb von drei Monaten. Ende Februar 2019 starb ein Mitarbeiter bei Kranarbeiten.

Stand: 09.05.2019, 09:59