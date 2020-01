Kurioser Notruf: Mann in Bochumer Kino eingesperrt

Ein ungewöhnlicher Notruf hat am frühen Donnerstagmorgen (09.01.2020) die Bochumer Feuerwehr erreicht: Ein Mann war im Kino am Ruhrpark eingeschlossen und kam nicht mehr raus. Der 30-Jährige war am Abend zuvor in die Spätvorstellung um 23 Uhr gegangen und hatte sich einen indischen Action-Film angesehen.

Erst frühmorgens aufgewacht

Der Polizei zufolge war der Mann aus Dortmund während des Films offenbar eingeschlafen und hatte das Ende der Vorstellung verpasst. Als er um viertel vor fünf am Morgen aufwachte, war das Kino leer und die Türen verschlossen.