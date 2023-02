Polizei ermittelt gegen mutmaßlichen Train-Surfer

Beim sogenannten "Train-Surfen" fahren Menschen außen an Zügen mit und riskieren dabei ihr Leben. Genau so einen mutmaßlichen Train-Surfer hat die Bundespolizei jetzt in einem RE in Wanne-Eickel gefasst.

Der 37-Jährige soll Montagnacht in Gelsenkirchen auf die ungefähr ein Meter breite Kuppelstelle zwischen Lok und Waggon gestiegen und so bis zum Hauptbahnhof in Wanne-Eickel gefahren sein. Bahnmitarbeiter hatten den Mann beobachtet und die Polizei verständigt.

Mann will mit RE weiterfahren

An dem Hauptbahnhof sei der Bremer laut Polizei abgestiegen und habe sich in den RE 2 gesetzt. Dort haben die Bundespolizisten den Mann kontrolliert. Dabei wollte der Verdächtige sich nicht zu den Vorwürfen äußern.

Die Polizei hat gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Zug hatte wegen des Vorfalls in der Nacht rund eine Stunde Verspätung.

