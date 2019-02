Beim Champions League-Spiel FC Schalke gegen Manchester City ist am Mittwochabend (20.02.2019) ein englischer Fußballfan so schwer verletzt worden, dass er in akuter Lebensgefahr schwebt. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Kurz vor Ende des Spiels sei es vor dem Gästeblock zu einer Auseinandersetzung gekommen.