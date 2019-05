Mai-Demos von Rechtextremisten und Antifaschisten in Duisburg

Die Duisburger Polizei stellt sich mit einem Großaufgebot auf die Kundgebungen am 1. Mai ein. Gegen einen Aufmarsch der rechten Partei "Die Rechte" haben mehrere Gruppierungen zu Gegendemos aufgerufen.

Rechtsextremisten demonstrieren in Wanheimerort

Die vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestufte Partei "Die Rechte" will sich am "Tag der Arbeit" um 14 Uhr am Duisburger S-Bahnhof Schlenk treffen und von dort aus durch den Stadtteil Wanheimerort laufen.

Es werden hunderte Teilnehmer erwartet. Gleichzeitig haben mehrere Gruppierungen Gegendemonstrationen angekündigt.