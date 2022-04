Nach Flucht aus Türkei: Mahmut Güneş zurück in eigenen vier Wänden

"Ich will nach Hause" , mit diesem Ziel vor Augen ist Mahmut Güneş aus der Türkei geflohen. In seinen Plan wieder nach Hause zu kommen, hat er niemanden eingeweiht. Sein Vorhaben war viel zu gefährlich. Schließlich musste er über zwei Tage mit der Angst leben erwischt zu werden und wieder in Haft zu landen.

Am Montag hat er es dann endlich geschafft, sein Flieger über Bulgarien landet in Dortmund. Erst kurz vorher hatte seine Familie erfahren, dass sie, wenn alles gut läuft, Mahmut Güneş bald wieder in ihre Arme nehmen können. Am Flughafen bereiteten sie dem erschöpften Mann dann einen herzlichen Empfang mit vielen roten Herz-Luftballons.