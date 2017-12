Männergruppen zerlegen Bar und Teestube in Essen

In Essen hat es in der Nacht zu Mittwoch (06.12.2017) zwei Großeinsätze der Polizei gegeben. Gegen 20 Uhr am Dienstagabend wurde die Polizei zu einer arabischen Teestube im Essener Süd-Ostviertel gerufen. 40 Männer waren dort eingedrungen und hatten die Einrichtung zerstört und Fensterscheiben eingeworfen, berichtet ein Polizeisprecher. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Dabei wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Schuss aus einer Gaswaffe abgegeben.

Um Mitternacht ging es dann in einer Shisha-Bar rund. Rund 100 türkische, irakische, syrische und libanesische Männer sollen laut Polizei an den Randalen dort beteiligt gewesen sein. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten sie. Ein Teil von ihnen konnte jedoch in Essen und auch in anderen Ruhrgebietsstädten festgenommen werden. Worum es bei den Streitereien ging, ist noch unklar.

Stand: 06.12.2017, 10:07