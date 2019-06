In der Dortmunder Nordstadt eröffnet der Sozialdienst Katholischer Frauen (SkF) am Dienstag (25.06.2019) offiziell eine Schutzstelle für Mädchen, die Opfer von Missbrauch und Gewalt geworden sind. Ab dem ersten Juli können die ersten Mädchen dort einziehen.

Opfer von Missbrauch und Gewalt

Bislang wurden Mädchen, die in der Dortmunder Nordstadt Schutz suchten, zusammen mit Jungen in einem Haus untergebracht. Doch die Erfahrung hat gezeigt, dass es für die Betreuung besser ist, wenn keine männlichen Personen anwesend sind. In der neuen Schutzstelle arbeiten ausschließlich Frauen.

In der Vergangenheit haben sich immer mehr Mädchen beim Sozialdienst katholischer Frauen gemeldet. Die meisten von ihnen haben Gewalt erlebt, sind vom Vater, Onkel oder Bruder vergewaltigt oder missbraucht worden und können oder wollen nicht länger zuhause bleiben.

SkF hat eigenes Gebäude für Mädchen gekauft