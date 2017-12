LWL-Museen verzeichnen Besucherrekord

Im Jahr 2017 haben zum ersten Mal mehr als 2 Millionen Gäste die Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) besucht. Vor allem zahlreiche Sonderausstellungen und Veranstaltungen haben die Besucher überzeugt.

Bestes Besucherergebnis für Zeche Zollern

Die Zeche Zollern in Dortmund hatte seit der Eröffnung des LWL -Industriemuseums noch nie so viele Besucher wie in diesem Jahr. Insgesamt 115.000 Gäste wurden durch Veranstaltungen wie Gartenmärkte, den historischen Jahrmarkt oder die " Extraschicht " angelockt. Vor allem die Sonderausstellung " Erich Grisar. Ruhrgebietsfotografien 1928-1933 " lockte laut LWL viele Besucher an, die die Zeche Zollern zuvor noch nicht kannten.

Ein " Allzeithoch " meldet auch die Henrichshütte Hattingen mit 121.200 Gästen. Vor allem Groß-Events wie Motorrad- und Auto-Treffen mit über 10.000 Gästen an einem Wochenende, aber auch Veranstaltungen wie die "Extraschicht" und Konzerte sorgten für den Aufwind in der Bilanz.

Auch auf der Zeche Nachtigall in Witten waren in diesem Jahr besonders viele Besucher. Rund 39.000 Menschen besuchten das LWL-Industriemuseum im Ruhrtal, das sind 3.000 mehr als im Jahr 2016. Neue Formate wie der "Tag des Geocaching" kamen neben Klassikern wie dem Muttental-Fest und dem Oldtimer-Treffen gut an.

Freilichtmuseum Hagen mit vielen Sonderveranstaltungen

Das idyllische Freilichtmuseum in Hagen

Besonders hohe Besucherzahlen verzeichnete das LWL-Freilichtmuseum in Hagen mit den fast 130 Sonderveranstaltungen. Trecker- und Oldtimertreffen, die Gartentage "Querbeet", das Kinderfest und das Herbstfest waren die erfolgreichsten Zuschauermagneten.