Nach Gründen suchen

Besonders wichtig sei Prävention. " Damit es gar nicht erst so weit kommt, dass Kinder und Jugendliche gewalttätig werden. " Lehrer würden geschult, Eltern angesprochen und Kinder sensibilisiert. Dafür gäbe es Trainings, Kurse oder Projektarbeiten für ganze Klassen, Gruppen oder einzelne Schüler. Dabei werde auch für Sport geworben. " Damit sie lernen, dass man sich auch anders in einer Gruppe einbringen und Respekt verschaffen kann, als mit Gewalt ", erklärt Foltin.

Ist es trotzdem zu Gewalt gekommen, arbeiten die Schulsozialarbeiter den Fall auf. " Oftmals hat ein gewalttätiges Verhalten einen Grund ", sagt Foltin und nennt häusliche Gewalt oder Vernachlässigung als Beispiel.

Schulwechsel sind möglich

Wolfgang Foltin ist Schulsozialarbeiter in Nettetal

Warum der 15-Jährige aus Lünen an einer anderen Schule war und wieder zurück zur Gesamtschule sollte, kann Foltin nicht beurteilen. Grundsätzlich könnte es sein, dass ein Schulwechsel und damit auch ein anderes soziales Umfeld helfe. An Förderschulen gebe es eine gezielte Betreuung. Auch gebe es vielerorts die Möglichkeit, Kinder befristet an eine andere Schule zu schicken. Ein Allheilmittel sei all das aber auch nicht. " Ich halte von dieser Verschiebebahnhoftaktik, die an manchen Schulen betrieben wird, wenig" , sagt Foltin.

Mehr Sozialarbeiter nötig