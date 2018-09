" Das spitzte sich dann zu "

Er betonte in seiner Aussage, dass einzelne sogenannte Abschnittsführer der Polizei am Veranstaltungstag selbstständig Entscheidungen getroffen hätten. Als Beispiel nannte er die " Einrichtung von Sperren im Tunnelbereich und im Zulauf" . Indirekt machte der Zeuge also klar, dass er als Stabsleiter in der Polizei-Einsatzzentrale die Sperren nicht angeordnet habe.

Verteidiger der zehn angeklagten Mitarbeiter von Stadt Duisburg und Veranstalterfirma führen im Prozess immer wieder die Polizeisperren als eine Ursache der Massenpanik im Gedränge an.