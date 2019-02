Einstellung frühestens Mittwoch

Sollte er dabei bleiben, wird der Prozess in jedem Fall gegen ihn weitergeführt. Sollten sich in den anderen neun Fällen Staatsanwaltschaft und Angeklagte einigen, könnten die ersten Verfahren bereits am Mittwoch (06.02.2019) eingestellt werden.

Am Dienstag ist der 100. Hauptverhandlungstag in dem Mammutprozess, der aus Platzgründen in einer Düsseldorfer Kongresshalle stattfindet. Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg gab es am einzigen Zu- und Abgang zum Veranstaltungsgelände ein so großes Gedränge, dass 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt wurden.