Nebenklägerin Gabi Müller erwartet nichts

Nebenklägerin Gabi Müller aus Hamm, deren Sohn bei dem Techno-Festival im Juli 2010 ums Leben gekommen war, erwartet von der Aussage des einstigen Baudezernenten keine neuen Erkenntnisse. Er habe im Vorhinein Bedenken geäußert, sagt sie am Mittwoch dem WDR , im Nachhinein habe die Stadt aber die Loveparade in Duisburg genehmigt. Sie erhofft sich allerdings, Einblicke in die damalige Planungen und Abläufe bei der Stadt zu bekommen.