Wird der Loveparade-Prozess im Sommer 2020 eingestellt, könnten einige Nebenkläger auf den Gerichts- und Anwaltskosten sitzen bleiben. Das befürchten Anwälte der Nebenkläger, die bei der Loveparade-Katastrophe 2010 verletzt oder traumatisiert worden sind. Ebenso schlägt das Landgericht Duisburg vor, den Prozess wegen der Corona-Krise frühzeitig einzustellen.

Prozess nähert sich absoluter Verjährungsfrist

Mindestens 14 Personen könnten auf den Kosten, teilweise im sechsstelligen Bereich, ganz oder anteilig sitzen bleiben, falls kein Urteil gesprochen werden sollte. Nicht betroffen wären laut Gericht die direkten Angehörigen der Todesopfer. Die Opferanwälte schlagen Alarm: "Man muss eine Lösung finden. Sei es über einen Fond oder über eine Stiftung" , sagte Anwalt Marcus Brink.

Gericht will Prozess früher einstellen

Nach zehn Jahren tritt die absolute Verjährungsfrist für fahrlässige Tötung ein, also am 27. Juli 2020 - zehn Jahre nachdem das letzte Opfer im Krankenhaus an den Verletzungen gestorben ist. Maßgeblich ist der Tag, an dem das letzte Opfer verstorben ist.

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise will das Landgericht Duisburg den Prozess früher einstellen. Es sei zu wenig Zeit, um bis zur absoluten Verjährungsfrist ein Urteil zu finden. Es könnten nicht alle Zeugen angehört und alle Beweise in den Prozess eingeführt werden. Bei der Loveparade-Katastrophe am 24. Juli 2010 starben 21 Menschen, Hunderte wurden verletzt.

Stand: 16.04.2020, 19:14