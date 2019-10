Mit einer Schwerpunktaktion ist die Polizei am Montag (07.10.2019) gegen Lkw -Fahrer vorgegangen. Insgesamt 70 Verstöße ahndetenn die Beamten, in 55 Fällen waren die Fahrer zum Teil deutlich zu schnell unterwegs. Überhöhte Geschwindigkeit ist immer noch eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr.

Acht LKW stillgelegt

Bei den Kontrollen wurden die Beamten vom Ordnungsamt der Stadt Herne und dem Bundesamt für Güterverkehr unterstützt. Dabei ging es vor allem um technische Mängel. Die Bilanz: in acht Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt, weil die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten wurden. In einem Fall war die Ladung nicht richtig gesichert und in einem Fall war das Reifenprofil zu stark abgefahren. Zwei Lkw hatten keine Maut.

Polizei in Witten stoppt Reisebus für Klassenfahrt

Auch in Witten ist die Polizei gegen einen Kraftfahrer vorgegangen. Er sollte einen Reisebus mit 60 Schülern nach Italien bringen. Weil einem Vater erhebliche Zweifel an der Verkehrstauglichkeit des Busses kamen, veständigte er die Polizei. Das Reiseunternhmen schickte neue Reifen und einen neuen Fahrer. Die Klassenfahrt konnte erst am Montag (07.10.2019) angetreten werden.