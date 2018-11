Im Ruhrgebiet beginnt am Montag (12.11.2018) das Literaturfestival " Literatürk ". Fast zwei Wochen lang gibt es dabei in Essen, Gelsenkirchen und Mülheim Lesungen, Kabarett und einen Poetry Slam. Das Festival richtet sich inzwischen nicht mehr nur an ein türkischstämmiges Publikum, sondern an alle.

" Literatürk " steht dabei für Migrations-, aber auch gesellschaftskritische Themen. Der diesjährige Schwerpunkt ist das Thema Mut. Laut Veranstalter soll dieser " zum Zuhören, zur Reflexion, zum Dialog und zur Diskussion einladen ".