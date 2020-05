Letzter italienischer Coronapatient ausgeflogen

Nach neun Wochen hat der Italiener Paolo Bonacina am Freitagmorgen (29.05.2020) das Bochumer St. Josef-Hospital verlassen. Der 56-Jährige war dort wegen einer schweren Covid-19-Erkrankung intensivmedizinisch behandelt worden.

Rührende Verabschiedung

Mitarbeiter des Universitätsklinikums verabschiedeten ihn mit einem selbstgebastelten Transparent mit der Aufschrift „Ciao Paolo – Buona Fortuna!“ Als Abschiedsgeschenk bekam er ein signiertes Trikot des Bochumer Torwarts Manuel Riemann.

Rückflug in die Lombardei

Bonacina ist der letzte von zehn italienischen Covid-19-Patienten, die seit März in nordrhein-westfälischen Universitätskliniken behandelt wurden. Er kehrte am Mittag nach Bergamo in seiner italienischen Heimat zurück. Heimische Kliniken kümmerten sich laut Staatskanzlei NRW in den letzten Monaten außerdem wegen ähnlicher Erkrankungen um acht Franzosen und 49 Niederländer.