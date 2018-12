Letzte Betriebsversammlung auf Prosper Haniel

Noch einmal wird es am Freitag (28.12.2018) emotional auf Prosper Haniel: Die Bergleute der Bottroper Zeche kommen zu ihrer letzten Betriebsversammlung zusammen. Der Bergbaukonzern RAG will den größten Teil der Kumpel verabschieden. Prosper Haniel wurde als letzte Zeche in Deutschland vor einer Woche geschlossen.