Leihräder im Ruhrgebiet so beliebt wie nie zuvor

Im Ruhrgebiet sind Leihräder offenbar so beliebt wie nie zuvor. Nach Angaben des Anbieters Metropolrad Ruhr vom Mittwoch (22.08.2018) wurden bis Anfang August schon 300.000 Fahrräder ausgeliehen. Das seien mehr als im kompletten Jahr 2017.

Ein Grund für die Rekord-Ausleihen ist den Angaben zufolge der schöne Sommer, in dem viele Pendler und Touristen aufs Rad umgestiegen sind. Metropolrad Ruhr hat Fahrrad-Stationen in zehn Ruhrgebietsstädten. In diesem Jahr wurden die meisten Räder in Bochum, Essen, Duisburg und Dortmund ausgeliehen.