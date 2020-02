Uni Duisburg-Essen: Lehrerausbildung für Geflüchtete

An der Universität Duisburg-Essen sollen ab diesem Jahr Geflüchtete zu Lehrern ausgebildet werden. Innerhalb eines Jahres lernen sie dabei alles, was sie für die Arbeit an deutschen Schulen wissen müssen. Das Projekt "Lehrkräfte Plus" soll gegen den Lehrermangel helfen.

Intensiver Deutschunterricht und Praktikum

Wer sich für das Projekt bewirbt, muss ein paar Voraussetzungen erfüllen. Die Teilnehmer müssen zum Beispiel bereits in ihrer Heimat als Lehrer gearbeitet haben. Während der einjährigen Ausbildung bekommen sie dann unter anderem intensiven Deutschunterricht und müssen ein Praktikum an einer Schule machen.