Ein Gymnasium im Essener Stadtteil Überruhr widmet sich am Dienstag (27.08.2019) den digitalen Medien im Unterricht. Die Lehrer der Schule nehmen dafür an einer Fortbildung teil, dem sogenannten Digi -Camp. Dabei geht es beispielsweise um die Einbindung von Handys in den Unterricht.

Das " Digi -Camp" wurde von Medienpädagogen und Psychologen entwickelt. Die Experten stellen dafür am Montag verschiedene Apps vor, die den Lehrern nützlich sein können. Ähnliche Projekte gab es auch schon in einigen anderen Städten. In Hamburg ist das Projekt beispielsweise sehr gut angenommen worden.

Umgang mit Handys an Schulen umstritten