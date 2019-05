Nach Mordversuch: Lehrer äußert sich auf Facebook

Der Lehrer, den drei Dortmunder Schüler ermorden wollten, hat sich am Dienstag (21.05.2019) offenbar auf Facebook geäußert. In einem Profil, dass sehr wahrscheinlich dem Gesamtschullehrer gehört, teilt er eindrücklich mit, dass es ihm trotz des Vorfalls gut gehe.

Kein Misstrauen gegenüber Schülern

In einem Hinterhalt wollten Schüler ihn mit Hämmern erschlagen. Der Lehrer entging der Situation aber rechtzeitig. Jetzt, so heißt es in dem Statement, werde er von einer Welle der Zuneigung und Anerkennung getragen.

Er gehe weiter gerne zur Arbeit und begegne seinen Schülern ohne Misstrauen. Außerdem bedankt er sich ausdrücklich bei der Polizei für die gute Arbeit.

Gegen rechte Hetze

Der längste Teil des Schreibens geht an alle, die den Fall für rechte Hetze nutzen wollen. Der Lehrer distanziert sich ausdrücklich von jenen, die meinen, dass so ein Einzelfall etwas mit der Herkunft der Täter zu tun habe. "Ich möchte nicht vom rechten Rand der Gesellschaft instrumentalisiert werden...Ihr könntet falscher nicht liegen."