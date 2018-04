Tipps vom Mieterverein

Der Mieterverein empfiehlt Betroffenen in einem ersten Schritt zu prüfen, ob der örtliche Mietspiegel überhaupt eine Mieterhöhung erlauben würde. Außerdem sollten Mieter in ihren Unterlagen nachschauen, ob es in den vergangenen drei Jahren bereits eine Mieterhöhung gegeben habe. Dann lohne das Angebot in der Regel nicht.

Mietpreiserhöhung wegen Modernisierung trotzdem möglich