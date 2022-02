Langzeitarbeitslose sichern Schulweg in Gelsenkirchen

"Helfen ist doch schön"

Esther Mustafa sichert den Schulweg in Gelsenkirchen

Aber Esther Mustafa ist dankbar für ihren Einsatz an den Schulen. "Was Sinnvolles machen, helfen können, das ist doch schön." Bevor sie länger arbeitslos wurde, war sie Verkäuferin. "Da ist in Gelsenkirchen nichts mehr zu finden" , sofort hat sie den Job bei der Gelsenkirchener Arbeitsförderungsgesellschaft Gafög angenommen. Mittlerweile ist ihr Arbeitgeber die Caritas. "Zuhause sitzen will ich nicht, so kann ich noch was Gutes tun" , sagt Esther Mustafa.

Weil es auch an den Grundschulen in Gelsenkirchen-Schalke so gut ankommt, will die Stadt verstärkt Langzeitarbeitslose einsetzen, um den Schulweg für Kinder sicherer zu machen. Das Pilotprojekt mit sieben Mitarbeitern sei richtig gut gelaufen. Sobald Corona es zulasse, sollen in Gelsenkirchen weitere fünf Arbeitslose zu Schülerlotsen ausgebildet werden.